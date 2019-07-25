Власти Петрозаводска намерены отдать под застройку 2 природно-рекреационных зоны

Администрация столицы Карелии планирует изменить 2 природно-рекреационных зоны на зоны застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.

Это следует из проекта решения публичных слушаний, которые пройдут 21 августа в мэрии города.

Администрация намерена отдать под застройку многоэтажными домами участок площадью 3,7 га в районе дома №7 по ул. Боровая в микрорайоне "Рыбка".

Где еще планируется застроить ректреационную зону, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".