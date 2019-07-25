15:34, 25 Июля 2019
Власти Петрозаводска намерены отдать под застройку 2 природно-рекреационных зоны
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Администрация столицы Карелии планирует изменить 2 природно-рекреационных зоны на зоны застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми домами.
Это следует из проекта решения публичных слушаний, которые пройдут 21 августа в мэрии города.
Администрация намерена отдать под застройку многоэтажными домами участок площадью 3,7 га в районе дома №7 по ул. Боровая в микрорайоне "Рыбка".
Где еще планируется застроить ректреационную зону, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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