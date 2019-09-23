Власти Петрозаводска намерены развивать бизнес вместе с "Деловой Россией"

В понедельник, 23 сентября, состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общероссийской общественной организацией "Деловая Россия" и Петрозаводском.

Подписи под документом поставили глава Петрозаводска Ирина Мирошник от лица мэрии и Павел Титов со стороны "Деловой России".

Как указано в документе, предметом соглашения является "сотрудничество сторон, направленное на реализацию основных направлений социально-экономического развития Петрозаводского городского округа, с целью развития сферы предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности на территории Петрозаводского городского округа и развития конкуренции".

В этот же день аналогичное соглашение было также подписано между региональным отделением "Деловой Россией" и уполномоченным по защите прав предпринимателей в Карелии Еленой Гнетовой.

Общероссийская организация "Деловая Россия" проводит в Петрозаводске бизнес-миссию, в рамках которой намерена обсудить инвестиционные проекты региона.