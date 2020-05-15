Власти Петрозаводска назвали территории, которые очистят от свалок

Подрядчик уже убрал несколько парков и скверов в центре города, в районах Голиковка, Перевалка и Ключевая.

По сообщению администрации Петрозаводска, уборку провели в Покровском, Ключевском и Коммунальном скверах, в парке Зеленый Берег, на территориях общего пользования в районах домов № 12 на улице Архипова и № 34 на проспекте Александра Невского. Сейчас "Автоспецтранс" приступает к ликвидации стихийных свалок вдоль улицы Петрова.

Помимо этого, в ближайшее время "Городскому комбинату благоустройства" предстоит очистить места захламления на пересечении улиц Лыжной и Ровио, на озелененной территории на Карельском проспекте в районе площади Кукковское Кольцо, возле домов № 8Б на Октябрьском проспекте, № 4 на улице Генерала Фролова, а также в парке Сенаторка и в Пришкольном сквере. Общая площадь уборки составит более 38 тыс. кв. м.

Напомним, под Петрозаводском разрастается кладбище шин.