Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Мишустин: "Карелия входит в 10 регионов с наиболее сложной ситуацией в экономике" 34
01.02.2021 12:45
Найдена женщина в коричневом пальто и мужских унтах, раннее объявленная в розыск в Петрозаводске
01.02.2021 15:35
Россию могут отключить от интернета 9
01.02.2021 19:10
Двух рыбаков нашли мёртвыми в палатке на льду Ладоги
01.02.2021 18:20
Парфенчиков надеется на финансирование строительства СКК "Карелия-Арена" с 2022 года 16
01.02.2021 14:50

Власти Петрозаводска назвали улицы, которые не смогли убрать из-за припаркованных автомобилей

Новости. Общество
12:08, 02 Февраля 2021
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Подрядчик продолжит вывозить снег с площади Гагарина и Кукковки, где сегодня ночью не удалось завершить работу.

Как сообщили в администрации города, припаркованные автомобили помешали убрать снег с площади Гагарина и в микрорайоне Кукковка. Днем подрядчик, ООО "ТехРент", планирует точечно вывезти снег с участков на Питкярантской улице и площади Гагарина.

Минувшей ночь полностью вывезли снег с улиц Малой Слободской, Куйбышева (между проспектами Ленина и Карла Маркса), частично - с улиц Дзержинского и Свердлова.

По информации мэрии, работы по уборке города ведутся в круглосуточном режиме. К ним привлечены мобильные бригады и специализированная техника. Тротуары и магистрали обрабатывают противогололёдными материалами. Автогрейдер расчищает проезжие части от снега в Сулажгоре и на Старой Кукковке.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее сообщалось, глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2021-02-02 12:22:35
А Лесной типа почистили?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
27.01.2021, 10:10
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор
29.01.2021, 16:05
"Стены обшарпанные, прости Господи": состояние БСМП в Петрозаводске шокировало Мишустина (ВИДЕО)
29.01.2021, 15:50
"Озеро" для аэропорта
26.01.2021, 06:40
Конфликт на парковке в Петрозаводске закончился перестрелкой с двумя пострадавшими
26.01.2021, 10:13
Мишустин посетит Карелию с рабочим визитом
27.01.2021, 17:17
Стало известно, чем займется Мишустин в Карелии

Аналитика

29.01.2021 15:50
Расследование
"Озеро" для аэропорта 13
Как бюджетное учреждение Карелии заказало миллионы литров питьевой воды, отказалось от их покупки, и ему за это ничего не было.
Недетские вопросы: как получить место в садике и попасть в первый класс в Петрозаводске
28.01.2021 11:05
Мэрия Петрозаводска захотела порулить рекламным рынком 5
27.01.2021 12:07
Деньги есть, держитесь: в Карелию пришел мусорный инвестор 1
27.01.2021 10:10
В "Здравляндии" знают, как спасти зрение ребенка
25.01.2021 16:45
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:55
Личное мнение
"Толпы не было"
Как корреспондент "Столицы на Онего" записался и сделал прививку от коронавируса.
Призрак "Пудожской Ривьеры" бродит по Карелии 4
29.01.2021 15:33
"Клиники на Чайкиной": и в субботу можно сдать тесты на COVID-19
26.01.2021 14:30
архив чтиво

Медиа

Январский туман в Петрозаводске
26.01.2021 15:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»