Власти Петрозаводска назвали улицы, которые не смогли убрать из-за припаркованных автомобилей

Подрядчик продолжит вывозить снег с площади Гагарина и Кукковки, где сегодня ночью не удалось завершить работу.

Как сообщили в администрации города, припаркованные автомобили помешали убрать снег с площади Гагарина и в микрорайоне Кукковка. Днем подрядчик, ООО "ТехРент", планирует точечно вывезти снег с участков на Питкярантской улице и площади Гагарина.

Минувшей ночь полностью вывезли снег с улиц Малой Слободской, Куйбышева (между проспектами Ленина и Карла Маркса), частично - с улиц Дзержинского и Свердлова.

По информации мэрии, работы по уборке города ведутся в круглосуточном режиме. К ним привлечены мобильные бригады и специализированная техника. Тротуары и магистрали обрабатывают противогололёдными материалами. Автогрейдер расчищает проезжие части от снега в Сулажгоре и на Старой Кукковке.

В случае неудовлетворительного состояния объектов городской инфраструктуры можно обратиться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру – 051.

Ранее сообщалось, глава Карелии потребовал создать в районах оперштабы по борьбе со снежными заносами.