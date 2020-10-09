Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГИБДД Карелии предупредила водителей об установке еще одной камеры под Петрозаводском
Сегодня 08:55
В Чернобыле завелась бабочка размером с птицу 2
09.10.2020 19:10
Иномарка превратилась в автохлам после жесткого ночного ДТП в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО) 9
Сегодня 09:38
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом
09.10.2020 21:05
Врач предупредил о смертельной опасности домашних заготовок 2
09.10.2020 23:30

Власти Петрозаводска назвали условия для передачи управления транспортом республике

Новости. Общество
14:42, 10 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / Столица на Онего
Загрузка...

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о ситуации с управлением общественного транспорта в городе.

В Карелии чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кому из них взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев заявил "Столице на Онего", что под прямым контролем мэрии находится муниципальный троллейбусный парк, вместе с тем, существенного влияния на частных маршрутчиков администрация не имеет. При этом в мэрии заявляют, что не видели никакого конкретного проекта, который бы предлагал решение по передаче полномочий от города республике.

"Решение принимается представительным органом власти, то есть в данном случае депутатами Петрозаводского городского совета. Но, насколько нам известно, официального предложения либо проекта закона о перераспределении полномочий до настоящего момента не поступало. Знаем, что он готовится. Но, тем не менее, официально, чтобы депутаты могли сказать "да" или "нет" – его пока не было. Вместе с тем, естественно, мы обсуждаем с коллегами этот вопрос и не видим здесь проблем, если все-таки проект закона будет подготовлен, поскольку все ведь направлено на улучшение жизни горожан", – сказал Андрей Бекелев.

Подобный проект закона, по оценке мэрии, должен быть подготовлен карельским правительством, к примеру, Минтрансом.

Андрей Бекелев пояснил, что администрация Петрозаводска не будет противиться передаче полномочий по управлению городским транспортом, если будет расшифрована модель нового распределения полномочий.

Подробнее читайте в материале "Как в Карелии делят транспортный пирог".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2020-10-10 14:57:59
Мэрские чинушки ставят условия ? Забыли кто здесь власть.
Саныч
2020-10-10 15:51:01
однозначно, госспади, ты-то с куриными мозгами зачем здесь? Ты вообще кто? Старой консервной банки ненужная веревка.
Os
2020-10-10 14:55:39
Может, хоть управление по транспорту администрации Петрозаводска ликвидируют? Ни одного решения за последние три года в области общественного транспорта не приняли, как будто все хорошо. Да и сами они пишут, что контролировать общественный транспорт в городе не в состоянии.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.10.2020, 19:40
Школьная учительница решилась на замужество вслепую и расплакалась у алтаря
04.10.2020, 13:15
Один из двух детей, сбитых в центре Петрозаводска, находится в реанимации
04.10.2020, 12:01
Водитель сбил выбежавших на дорогу детей в центре Петрозаводска (ВИДЕО)
05.10.2020, 13:13
Отремонтированные тротуары в Петрозаводске превратились в реки (ФОТО)
09.10.2020, 12:43
Стало известно, что построят на месте бывшей школы после ее сноса в Петрозаводске
05.10.2020, 07:15
Жители Петрозаводска возмущены масштабом разрушений в процессе благоустройства города

Аналитика

09.10.2020 15:30
Обществоведение
Замминистра культуры РФ Алла Манилова: "Фактов больше, чем слов" 3
Статс-секретарь – заместитель министра культуры России Алла Манилова оценила итоги подготовки к 100-летию Карелии в сфере культуры.
Как в Карелии делят транспортный пирог 1
09.10.2020 15:15
Капители обещают вернуть 4
09.10.2020 09:50
Пять причин обратиться во "Фрау клиник"
07.10.2020 15:40
"Чувство попранной справедливости повело нас в бой" 2
07.10.2020 15:17
Вся аналитика

Чтиво

09.10.2020 14:16
Личное мнение
Местному самоуправлению предложено самоликвидироваться 2
Зачем все поселения Муезерского района Карелии хотят объединить в один муниципальный округ?
"У меня не было никаких эмоций, кроме желания помочь" 8
07.10.2020 11:05
"Калитки Северо-Запада" пришлись в Карелии не по вкусу 2
06.10.2020 10:19
архив чтиво

Медиа

09.10.2020 16:50
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»