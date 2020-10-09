Власти Петрозаводска назвали условия для передачи управления транспортом республике

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев рассказал о ситуации с управлением общественного транспорта в городе.

В Карелии чиновники городского и республиканского уровня не могут определиться, кому из них взять на себя миссию по спасению деградирующего общественного транспорта в Петрозаводске.

Председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Андрей Бекелев заявил "Столице на Онего", что под прямым контролем мэрии находится муниципальный троллейбусный парк, вместе с тем, существенного влияния на частных маршрутчиков администрация не имеет. При этом в мэрии заявляют, что не видели никакого конкретного проекта, который бы предлагал решение по передаче полномочий от города республике.

"Решение принимается представительным органом власти, то есть в данном случае депутатами Петрозаводского городского совета. Но, насколько нам известно, официального предложения либо проекта закона о перераспределении полномочий до настоящего момента не поступало. Знаем, что он готовится. Но, тем не менее, официально, чтобы депутаты могли сказать "да" или "нет" – его пока не было. Вместе с тем, естественно, мы обсуждаем с коллегами этот вопрос и не видим здесь проблем, если все-таки проект закона будет подготовлен, поскольку все ведь направлено на улучшение жизни горожан", – сказал Андрей Бекелев.

Подобный проект закона, по оценке мэрии, должен быть подготовлен карельским правительством, к примеру, Минтрансом.

Андрей Бекелев пояснил, что администрация Петрозаводска не будет противиться передаче полномочий по управлению городским транспортом, если будет расшифрована модель нового распределения полномочий.

Подробнее читайте в материале "Как в Карелии делят транспортный пирог".