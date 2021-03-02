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Власти Петрозаводска не могут купить квартиры для детей-сирот

Новости. Общество
10:19, 03 Марта 2021
фото: © AP Photo/Jens Meyer, архив
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Администрация столицы Карелии продлила сроки аукционов по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир для детей-сирот.

На площадке "РТС-тендер" объявлено 32 аукциона по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 28 кв.м. Срок окончания приема заявок продлен до 12 марта 2021 года. Еще по 21 аукциону по приобретению однокомнатных благоустроенных квартир срок окончания приема заявок продлен до 19 марта, сообщили в мэрии.

Администрация приглашает к участию в аукционах, как физические и юридические лица.

Для физлиц (собственников квартир) администрация разработала памятку о порядке участия в закупках жилых помещений. Познакомиться с ней можно в приложении на сайте мэрии.

Всего в 2021 году власти Петрозаводска планируют приобрести на выделенные бюджету города средства 54 жилых помещения для обеспечения детей-сирот.

Напомним, в прошлом году администрация предоставила 51 договор найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, то есть 51 житель Петрозаводска получил ключи от квартиры.

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Комментарии

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zanoza
2021-03-03 13:05:30
Такое впечатления ,что администрация Петрозаводска вообще ничего не может кроме празднования калакунды и Масленицы :)
кир
2021-03-03 11:46:12
Глупые, мы с котом откуда-то знаем больше вас, плюгавеньких. Отдельные темы первыми открываем. :)
кир
2021-03-03 10:30:28
С другой стороны преступная организация снова вывесила объявления о лечении алкоголизма и наркомании. Она отбирает квартиры у людей, а самих высылает в районы. Бизнес процветает. Отобрать жильё от детей-сирот не составляет труда.
Куда власть смотрит, - спросил кот. Я не смог ему ответить.
Leopol'd
2021-03-03 12:44:00
кир, ты всё объявления о лечении читаешь. Первый шаг сделан. Молодец!
Теперь уже начни лечиться!!! Пора!!!
Вася
2021-03-03 10:43:28
кир, Это на лыжной что ли,ты тоже там?
David.
2021-03-03 11:01:14
Вася, вывезли уже, судьбу свою описывает :)
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