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Власти Петрозаводска не могут найти директора для новой школы на Древлянке

Новости. Общество
17:04, 12 Июля 2021
фото: © КСМ

Администрация столицы Карелии вновь объявила конкурс на замещение должности директора средней школы № 55, построенной в микрорайоне Древлянка.

В мэрии до 12 августа ждут заявок от кандидатов на должность директора самой большой школы города - средней общеобразовательной школы №55 на Оборонной улице, 5, сообщили в администрации.

Квалификационные требования к соискателям: высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы на конкурс принимаются с 12 июля по 12 августа по адресу: Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон - 71-34-31.

Напомним, ранее конкурс на замещение должности директора новой школы на Древлянке был объявлен 2 июня. Планировалось, что в сентябре в 55-1 школе откроют шесть первых классов.

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Комментарии

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наташка
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