Власти Петрозаводска ищут директора для новой школы на Древлянке

Объявлен конкурс на замещение должности директора средней школы № 55, сообщили в администрации города.

В мэрии ждут заявок от кандидатов на пост директора средней общеобразовательной школы № 55», построенной в районе Скандинавии на Древлянке.

Квалификационные требования к соискателям: высшее профессиональное образование по направлениям «Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее пяти лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления/менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее пяти лет.

Документы на конкурс принимаются с 2 июня по 2 июля в рабочие дни (с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00) по адресу: 185910, г. Петрозаводск, проспект Ленина, д. 2, каб. 426, телефон - 71-34-31.

Подробную информацию о вакансии и необходимом пакете документов можно найти на сайте управления образования Петрозаводска.

Ранее сообщалось, шесть первых классов откроют в новой школе в Петрозаводске в сентябре.