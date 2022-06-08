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Власти Петрозаводска обещают пересадить кусты на Левашовском бульваре

Новости. Общество
15:43, 15 Июня 2022
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК

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Кусты живой изгороди на Левашовском бульваре будут пересажены во время благоустройства.

С началом благоустройства Левашовского бульвара жители Петрозаводска сообщили в мэрию, что подрядчик демонтировал бордюрный камень, засыпав землей живую изгородь. Об этом информирует пресс-центр администрации карельской столицы.

В мэрии заявили, что на место выезжали специалисты и установили, что ни один куст не поврежден.

Согласно проекту, кусты живой изгороди, которые росли вдоль проезжей части, пересадят группами на самом Левашовском бульваре, поскольку в этих местах запланировано устройство узкой мощеной дорожки для того, чтобы люди выходили из припаркованных машин, не вытаптывая газон. Специалисты администрации выдали подрядчику предписание с требованием сначала пересаживать кусты живой изгороди, а только потом демонтировать бордюрный камень.

Также горожане обратили внимание на повышенное образование пыли при производстве работ. Соответствующие замечания в адрес подрядной организации уже направлены, заявили в мэрии. Если подрядчик не предпримет мер по устранению повышенного пылеобразования при производстве работ, на него будут наложены штрафные санкции.

В мэрии сообщили, что проект благоустройства подразумевает замену старого гранитного бордюрного камня на новый, который тоже будет изготовлен из гранита.

В этом году власти Петрозаводска обещают благоустроить Левашовский бульвар — от Онежской набережной до улицы Дзержинского. Подрядчик замостит пешеходную зону бульвара бело-розовым гранитом, установит 14 новых скамеек с чугунным основанием, у каждой из которых будет стоять урна, а также заменит плафоны на всех фонарных столбах. В рамках благоустройства на бульваре спилят 40 аварийных деревьев и высадят 200 саженцев липы, ели, яблони, боярышника и клена.

Ранее сообщалось, что десятки деревьев вырубили на Левашовском бульваре в Петрозаводске.

Также вечные гранитные поребрики выкорчевали из земли ради благоустройства Левашовского бульвара в Петрозаводске.

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