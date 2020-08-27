Власти Петрозаводска обещают подарить вторую жизнь старой брусчатке, отколотой рядом с мэрией

Брусчатка, демонтированная на территории сквера Горсовета, по мнению чиновников мэрии, способна еще послужить городу.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, в карельской столице началась заливка оснований лестниц в сквере Горсовета, расположенном по соседству с корпусом администрации города.

Компания "ДСК "Зодчий" обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы.

Старая демонтированная брусчатка будет сохранена для использования ее при благоустройстве других территориий Петрозаводска, отметили в мэрии.

"Подрядчик выполнил разбивку осей на объекте, планировку территории после демонтажа. В настоящее время идет заливка лестниц вдоль проспекта Ленина и подготовка основания дорожек под мощение брусчаткой. Отслужившую брекчию заменит натуральный камень... Отметим, что демонтированная с территории сквера брусчатка будет использована вновь, в том числе - для благоустройства других общественных территорий города", - сообщается в заявлении городской мэрии.

Ранее сообщалось, что рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок.