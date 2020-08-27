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Власти Петрозаводска обещают подарить вторую жизнь старой брусчатке, отколотой рядом с мэрией

Новости. Общество
07:15, 28 Августа 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Брусчатка, демонтированная на территории сквера Горсовета, по мнению чиновников мэрии, способна еще послужить городу.

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, в карельской столице началась заливка оснований лестниц в сквере Горсовета, расположенном по соседству с корпусом администрации города.

Компания "ДСК "Зодчий" обновляет пешеходные дорожки, ремонтирует систему освещения, подпорные стенки и лестницы. 

Старая демонтированная брусчатка будет сохранена для использования ее при благоустройстве других территориий Петрозаводска, отметили в мэрии.

"Подрядчик выполнил разбивку осей на объекте, планировку территории после демонтажа. В настоящее время идет заливка лестниц вдоль проспекта Ленина и подготовка основания дорожек под мощение брусчаткой. Отслужившую брекчию заменит натуральный камень... Отметим, что демонтированная с территории сквера брусчатка будет использована вновь, в том числе - для благоустройства других общественных территорий города", - сообщается в заявлении городской мэрии.

Ранее сообщалось, что рабочие не успевают отремонтировать набережную в Петрозаводске в заявленный срок.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
елпидифор
2020-08-28 10:41:41
Поменяйте заголовок: что значит "...отколотой брусчаткой"? От чего ее откололи - от мэрии?
Театральный критик
2020-08-28 08:47:54
Насекомые уже с утра в бессильной злобе
Leopol'd
2020-08-28 08:27:58
Весь Первомайский проспект "сохраненной" брусчатки преобразовался в десятки квадратных метров у вечного огня и набережной. Посмотрим как будут хранитт это.
drug
2020-08-28 07:36:36
Наверно так же как и бетонные плиты с ул. Нойбранденбургской, которые "служат" у кого то на даче.
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