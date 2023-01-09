Власти Петрозаводска обещают посадить новые деревья вместо вырубленных из-за ремонта моста

Рубки деревьев, необходимые для ремонта моста в Петрозаводске, будут компенсироваться работами по озеленению.

Об этом сообщила сегодня на совещании в администрации города начальник информационно-аналитического управления Анникки Сильченко.

По ее словам, вырубки проводятся в парке 50-летия Пионерской организации в районе улице Антикайнена, где начались работы по ремонту моста. Рубки необходимы, чтобы подогнать строительную технику. Планируется снос более 200 деревьев с обеих сторон моста.

«Восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений превысила 1 млн рублей и уже оплачена. После завершения капремонта моста подрядчик восстановит все нарушенное благоустройство, а компенсационные высадки будут производиться на территории парка после завершения строительных работ», — сказала Сильченко.