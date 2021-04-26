Власти Петрозаводска объяснили, почему в городе не появятся таблички на английском языке

Руководитель комитета градостроительства и землепользования Евгений Перов рассказал о замене в Петрозаводске адресных табличек, где русские названия улиц теперь сочетаются с их карельскими названиями.

Как отметил Евгений Перов, администрация Петрозаводска продолжает комплексную работу по приведению города в эстетический порядок. Помимо фасадов и вывесок это касается и домовых знаков, адресных табличек.

«Во-первых, нам необходимо упорядочить навигацию в городе, чтобы она была понятной, читаемой, долговечной. Во-вторых, — добавить элемент национальной самоидентичности. Мы согласовали эти вопросы с министерством национальной политики республики и получили рекомендации по включению карельского языка в наименования табличек. Открою небольшой секрет: были еще идеи английский язык поместить для туристических наименований. В Казани, например, татарский, русский и английский языки присутствуют на одной табличке. Но нам это показалось не очень удобным. Сейчас развиты мобильные приложения, и англоговорящие туристы видят перевод автоматически в навигаторах. В итоге мы решили перевести таблички на карельский язык», — рассказал руководитель комитета градостроительства и землепользования.

Подробнее о том, зачем городу нужны таблички на карельском языке и фасады терракотового цвета, читайте в материале «У города должен быть свой характер».