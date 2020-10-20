Власти Петрозаводска объяснили, зачем обрезали кусты под корень в центре города

В администрации столицы Карелии назвали вырубку кустарника омолаживающей обрезкой "живой изгороди".

Как рассказали в мэрии, в парках и скверах Петрозаводска продолжаются работы по содержанию зеленого фонда. Удаление старой поросли - необходимая часть ухода за насаждениями. Так "живые изгороди" омолодятся и станут весной более пышными и красивыми.

"Санитарную и формовочную обрезку насаждений необходимо проводить регулярно. Благодаря средствам, выделенным к 100-летию республики, у администрации города появилась возможность охватить работами гораздо больше территорий", - отметила заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Сейчас обрезка кустарника проводится в центральной части карельской столицы. Ранее "Городской комбинат благоустройства" провел работы в скверах Ленинградских ополченцев, Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Ортьё Степанова, Библиотечном, в парках Зарецком и Железнодорожников, на аллеях Отцов, Дружбы, на бульваре Победы, на других территориях.

В администрации напомнили, в рамках подготовки к юбилею республики в этом году в Петрозаводске было высажено более тысячи декоративных кустов и многолетних растений.

Ранее петрозаводчане были возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.