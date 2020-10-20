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Власти Петрозаводска объяснили, зачем обрезали кусты под корень в центре города

Новости. Общество
13:36, 21 Октября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В администрации столицы Карелии назвали вырубку кустарника омолаживающей обрезкой "живой изгороди".

Как рассказали в мэрии, в парках и скверах Петрозаводска продолжаются работы по содержанию зеленого фонда. Удаление старой поросли - необходимая часть ухода за насаждениями. Так "живые изгороди" омолодятся и станут весной более пышными и красивыми.

"Санитарную и формовочную обрезку насаждений необходимо проводить регулярно. Благодаря средствам, выделенным к 100-летию республики, у администрации города появилась возможность охватить работами гораздо больше территорий", - отметила заместитель начальника управления благоустройства и экологии Ксения Иванова.

Сейчас обрезка кустарника проводится в центральной части карельской столицы. Ранее "Городской комбинат благоустройства" провел работы в скверах Ленинградских ополченцев, Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Ортьё Степанова, Библиотечном, в парках Зарецком и Железнодорожников, на аллеях Отцов, Дружбы, на бульваре Победы, на других территориях.

В администрации напомнили, в рамках подготовки к юбилею республики в этом году в Петрозаводске было высажено более тысячи декоративных кустов и многолетних растений.

Ранее петрозаводчане были возмущены сносом декоративного кустарника на улице Энгельса.

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Комментарии

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David
2020-10-21 14:34:25
Продолжаются работы по уничтожению! зеленого фонда. Обрезки требуют кустарники со следами вырождения, с обилием сухих ветвей, с явными проплешинами в живой изгороди. Тут абсолютно здоровые растения. Налицо вредительство в чистом виде!
zanoza
2020-10-21 14:24:25
Ну да, всё делается во благо города, охотно верим. Вот только интересно во сколько обошлась казне эта дикая резка кустов под корень?
кир
2020-10-21 13:49:04
Не надо оправдываться и объяснять бездельникам. Кто тут власть? :)
Бриг
2020-10-21 14:41:25
кир, это про мэрию
Бриг
2020-10-21 14:08:10
кир, Чиновникам-бюрократам


Андрей Николаевич Степанов


Отполированные задницы,
Глаза закрытых в клетку крыс.
Давно забыли вы, в чём разница.
Давно вы пляшете на бис.

За сто рублей и пайку белого
Вы продадите всё, что есть.
Скажите, кто такими сделал вас?
Кто дал вам страх и отнял честь?

Бумаг с печатью вы хранители
Они для вас и свет и тьма.
Тут не помогут вытрезвители,
Вы просто все сошли с ума.
Гость
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