Власти Петрозаводска объявили аукцион на установку "Дерева Дружбы" в Парке Победы

На восстановление демонтированного памятного знака планируется потратить почти 15 миллионов рублей.

Администрация Петрозаводска объявила о проведении аукциона на выполнение работ по установке памятного знака "Дерево Дружбы", который был демонтирован весной нынешнего года с Аллеи городов-побратимов, где сейчас возведена стела воинской славы. В качестве нового места размещения "Дерева Дружбы" чиновники мэрии выбрали Парк Победы, расположенный на набережной Онежского озера в районе улицы Пушкинской.

Начальная (максимальная) цена контракта определена в 14,5 миллиона рублей. В эту стоимость входит не только установка разобранного памятника и декоративной стенки с наименованиями городов-побратимов Петрозаводска, но и благоустройство прилегающей территории. Возле "Дерева Дружбы" планируется разбить цветники, поставить скамейки и урны, а все территорию памятника осветить торшерами.

Работы предполагается завершить к середине ноября. Между тем в Петрозаводске до сих пор не сдана стела "Город воинской славы", которая заняла бывшее место "Дерева Дружбы". Ее установку планировалось закончить к 20 августа, но теперь этот срок перенесен на конец сентября.

Напомним, намерения властей Петрозаводска разместить стелу воинской славы на Аллее городов-побратимов вызвали возмущение местного архитектурного сообщества и многих жителей карельской столицы. Они назвали недопустимым установку одного памятника на месте другого, но в мэрии не прислушались к противникам переноса "Дерева Дружбы" и решили потратить на это бюджетные средства, которые были выделены на празднование 100-летия образования Республики Карелия.