Власти Петрозаводска объявили о завершении затянувшегося благоустройства парка

Благоустройство Соломенского парка, затянувшееся из-за срыва работ прежней подрядной организаций, близится к завершению.

Об этом сообщили в администрации Петрозаводска.

Работы в парке активизировались после того, как контракт с первым подрядчиком был расторгнут, и на смену ему пришло ООО «СТРОЙСНАБ ПРО».

Рабочие уже замостили центральную пешеходную дорожку разноцветной брусчаткой, в зелёной зоне идет уборка строительного мусора, выполняется отсыпка прилегающей территории, установка скамеек и урн.

Кроме того, администрация поддержала предложение инициативной группы горожан по мощению небольшого участка возле мемориала «Братская могила советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны» на Петрозаводском шоссе. Подрядчик уложил брусчатку на тропе у обелиска.

В прошлом году в Соломенском парке оборудовали уличное освещение, смонтировали скамейки и урны, а поблизости, в районе улицы Труда, установили каменную контейнерную площадку закрытого типа для твёрдых коммунальных отходов.

В следующем году благоустройство будет продолжено. Возле общественной территории планируется разместить зону для активного отдыха с тренажёрами и универсальной спортивной площадкой.