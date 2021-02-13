Власти Петрозаводска объявили результаты проверок гостиниц на соблюдение "антивирусных" правил

Специалисты администрации Петрозаводска сегодня провели проверки гостиниц города - как они выполняют требования по профилактике коронавируса.

О результатах рейда сообщила пресс-служба мэрии.

Ревизоры навестили гостиницы в микрорайонах Перевалка и Голиковка.

"В числе проверенных – "Ладога", "Белые ночи" (отель и кафе), а также "LOFT". Специалисты обращали внимание на наличие защитных экранов и санитайзеров, соблюдение социальной дистанции, масочного режима и других требований... На обследованных объектах нарушений выявлено не было", - говорится в сообщении.

Такие проверки будут продолжены на объектах розничной торговли и сферы услуг.