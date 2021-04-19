Власти Петрозаводска обязаны отменить запрет на установку ларьков рядом с домами по решению суда

Конституционный суд РФ разрешил размещение ларьков и других нестационарных торговых объектов на придомовых территориях – это означает неправомерность действующего в Петрозаводске запрета.

О решении суда сообщила Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Карелии Елена Гнетова.

По ее словам, Конституционный суд РФ в постановлении от 19 апреля 2021 N 14-П определил, что органы местного самоуправления не вправе запрещать размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории, если есть согласие собственников жилья и не нарушается федеральное законодательство.

В федеральном законодательстве такого запрета нет - он был упразднен в начале 2021 года правительством РФ.

«Органы местного самоуправления, установившие в правилах благоустройства территории муниципального образования запрет на размещение нестационарных торговых объектов на придомовой территории многоквартирного дома, должны привести свои нормативные акты в соответствие с федеральным законодательством и постановлением Конституционного суда РФ», - пояснила бизнес-омбудсмен.

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