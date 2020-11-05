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Власти Петрозаводска обнаружили опасные деревья в парке "Беличий остров"

Новости. Общество
13:04, 06 Ноября 2020
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В парке "Беличий Остров" удаляют деревья с глубокими стволовыми повреждениями, сообщили в мэрии столицы Карелии.

На территории парка "Беличий Остров" идет снос аварийных, сухостойных и зависших деревьев, которые имеют глубокие стволовые повреждения, а также повреждения грибами. Эти растения представляют опасность для посетителей парка, заявляет пресс-центр администрации Петрозаводска.

"В данный момент преимущественно удаляют растения, расположенные вдоль пешеходных дорожек, около арт-объектов, тренажеров и беседок. Они могут представлять угрозу жизни и имуществу граждан. Аварийные деревья удаляют на территории парка поэтапно, ежегодно. Специалисты отмечают здесь их частое падение. Только за этот год на общественной территории упало пять аварийных деревьев", - гласит заявление мэрии.

Сообщается, что в парке запланирован снос 40 деревьев с уборкой порубочных остатков. Ветви будут измельчены и оставлены на территории. Их выравняют по поверхности земли, чтобы улучшить состав почвы. Стволы ранее упавших деревьев также будут сохранены для создания условий развития подлеска и естественного возобновления. Кроме того, это уменьшит вытаптывание парка за пределами тропинок, считают в мэрии. В настоящее время в зелёной зоне необходимо проводить работы по сохранению участков с естественным возобновлением ели. Для них нужно организовать условия, создать "световые окна", сообщают в администрации города.

Ранее сообщалось, что более 600 стеклянных бутылок вынесли с территории парка "Беличий остров".

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