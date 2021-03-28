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Власти Петрозаводска обсудили вопросы благоустройства карельской столицы

Новости. Общество
11:57, 29 Марта 2021
фото: Петрозаводский городской Совет / ВК
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В мэрии карельской столицы прошло очередное заседание консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий.

Участники совещания обсуждали вопросы обустройства центральной части карельской столицы и создания современной сети туристических маршрутов. Об этом сообщают в горсовете Петрозаводска.

В период 2017-2020 годов в рамках реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда" на центральной улице Петрозаводска были удалены порядка 70 аварийных тополей, на месте которых высажены 126 крупномерных лип, отремонтированы газоны, заменено покрытие проезжей части и тротуаров. В прошлом году в рамках мероприятий по 100-летию Карелии отремонтированы фасады жилых домов, на нескольких зданиях размещена подсветка, установлены новые арт-объекты.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич обратил внимание на необходимость дальнейшего комплексного развития проспекта Ленина. 


"Нельзя останавливаться на достигнутом, начатое масштабное преображение центра Петрозаводска нужно обязательно продолжать. Проспект Ленина и прилегающие улицы - это визитная карточка карельской столицы, которая в будущем должна стать приоритетным объектом туристического показа, интересным для гостей нашей республики. В обсуждении вопроса о том, как это сделать, должны принимать активное участие жители города, представители общественных, транспортных организаций, архитектурное и предпринимательское сообщество, ГИБДД, специалисты других смежных областей. Сама дискуссия должна быть организована в формате максимально открытого диалога, а при принятии решений нужно обязательно учитывать рациональные инициативы и позицию граждан", - сказал Александр Ханцевич.

На заседании представитель фонда территориального развития "Карьяла" Екатерина Биктимирова рассказала о проекте "Город как искусство", поддержанном Ростуризмом. Он предполагает создание общественного выставочного пространства на территории железнодорожного вокзала, а также разработку сети туристических маршрутов с дополненной реальностью, которые объединят главные петрозаводские достопримечательности, знаковые места и арт-объекты, установленные на проспекте Ленина.

Напомним, в состав консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий под руководством главы Петрозаводска входят представители администрации, депутаты Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич и Александр Анишин, общественники и специалисты в различных областях. Коллегиальный орган создан для координации и взаимодействию по вопросам реализации в городе новых мероприятий по благоустройству, а также для анализа уже проделанной работы.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
KIR
2021-03-29 14:32:42
Избавьте от заботы дураков.
театральный критик
2021-03-29 14:15:51
Среди них нет занознутой.
zanoza
2021-03-29 13:37:29
Обсудили как ещё можно испоганить город?
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