Власти Петрозаводска обсудили вопросы благоустройства карельской столицы

В мэрии карельской столицы прошло очередное заседание консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий.

Участники совещания обсуждали вопросы обустройства центральной части карельской столицы и создания современной сети туристических маршрутов. Об этом сообщают в горсовете Петрозаводска.

В период 2017-2020 годов в рамках реализации нацпроектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда" на центральной улице Петрозаводска были удалены порядка 70 аварийных тополей, на месте которых высажены 126 крупномерных лип, отремонтированы газоны, заменено покрытие проезжей части и тротуаров. В прошлом году в рамках мероприятий по 100-летию Карелии отремонтированы фасады жилых домов, на нескольких зданиях размещена подсветка, установлены новые арт-объекты.

Исполняющий обязанности председателя Петросовета Александр Ханцевич обратил внимание на необходимость дальнейшего комплексного развития проспекта Ленина.



"Нельзя останавливаться на достигнутом, начатое масштабное преображение центра Петрозаводска нужно обязательно продолжать. Проспект Ленина и прилегающие улицы - это визитная карточка карельской столицы, которая в будущем должна стать приоритетным объектом туристического показа, интересным для гостей нашей республики. В обсуждении вопроса о том, как это сделать, должны принимать активное участие жители города, представители общественных, транспортных организаций, архитектурное и предпринимательское сообщество, ГИБДД, специалисты других смежных областей. Сама дискуссия должна быть организована в формате максимально открытого диалога, а при принятии решений нужно обязательно учитывать рациональные инициативы и позицию граждан", - сказал Александр Ханцевич.

На заседании представитель фонда территориального развития "Карьяла" Екатерина Биктимирова рассказала о проекте "Город как искусство", поддержанном Ростуризмом. Он предполагает создание общественного выставочного пространства на территории железнодорожного вокзала, а также разработку сети туристических маршрутов с дополненной реальностью, которые объединят главные петрозаводские достопримечательности, знаковые места и арт-объекты, установленные на проспекте Ленина.

Напомним, в состав консультативного совета по вопросам благоустройства и развития общественных территорий под руководством главы Петрозаводска входят представители администрации, депутаты Петрозаводского городского Совета Александр Ханцевич и Александр Анишин, общественники и специалисты в различных областях. Коллегиальный орган создан для координации и взаимодействию по вопросам реализации в городе новых мероприятий по благоустройству, а также для анализа уже проделанной работы.