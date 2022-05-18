Власти Петрозаводска планируют создание природоохранной территории на берегу Онежского озера

Государственный ботанический заказник регионального значения «Савин Наволок» планируется создать в Петрозаводске в местечке Сайнаволок на берегу Онежского озера.

Это следует из проекта решения Петросовета о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города.

Создание заказника планируется на территории одноименного парка.

Исследования, проведенные учеными Петрозаводского госуниверситета, показали, что в этом парке имеются популяции растений, мхов, грибов, лишайников и животных, занесенных в Красные книги Республики Карелия и Российской Федерации.

Заказник со статусом особо охраняемой природной территории нужен для их сохранения.