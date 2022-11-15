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Власти Петрозаводска подозревали, что муниципальное здание продано по заниженной цене

Новости. Общество
08:00, 30 Ноября 2022
фото: Максим Берштейн

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Речь идет о помещениях на улице Дзержинского, в которых до 2011 года располагалось петрозаводское муниципальное предприятие «Мемориал».

Спустя 11 лет после того, как помещения на улице Дзержинского были проданы коммерсантам, появилась новая оценочная экспертиза той сделки, показавшая, что цена была ошибочно занижена на 40 процентов. Новое руководство ПМУСПа решило через суд добиться расторжения незаконной сделки.

Истцу не удалось доказать, что сроки давности по этой истории не истекли. Зато стали известны интересные подробности.

В частности, работница «Мемориала», бывшая свидетелем тех событий, рассказала, что дирекция предприятия с 2012 года ставило вопрос о том, что цена продажи была наверняка занижена. Тем не менее, никаких действий для того, чтобы оспорить сделку, муниципалитет не предпринял.

Подробности — в материале издания «Московский комсомолец в Карелии».

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