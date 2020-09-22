Власти Петрозаводска покупают квартиры для детей-сирот

Администрация города вновь объявила аукционы по приобретению благоустроенного жилья, которое будет предоставлено детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

Мэрия города приглашает физических и юридических лиц принять участие в аукционах по приобретению жилых помещений. Аукционы по покупке квартир проводятся в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

Сейчас на электронной площадке "РТС-тендер" объявлено 15 аукционов на приобретение однокомнатных благоустроенных квартир, общей площадью не менее 28 кв. м. Приём заявок на участие в них продлится до 28 сентября 2020 года.

В этом году администрация приобретет для детей-сирот 57 квартир. На сегодняшний день куплено 41 жилое помещение, 29 из них предоставлены гражданам.

Напомним, в бюджете Петрозаводска на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы, предусмотрены финансовые средства в размере более 90 млн рублей на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.