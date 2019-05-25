Власти Петрозаводска пообещали развить велоинфраструктуру

Мэрия Петрозаводска надеется выполнить ремонт велосипедного маршрута от набережной до трассы "Фонтаны", сообщили в ведомстве.

В заседании рабочей группы приняли участие представители общественности и специалисты Администрации.

"В этом году мы надеемся выполнить ремонт велосипедного маршрута от набережной Онежского озера до стартового городка трассы "Фонтаны", включив туда же построенный активистами участок этой трассы", – сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина.

Специалисты рассмотрят вопрос о проектировании и установке светофорных объектов в местах пересечений городских велосипедных и автотрасс. Отмечено, что новые городские магистрали проектируются уже с учетом интересов участников велодвижения. Строительство велодорожек предусмотрено при переустройстве проезда Тидена, намечено оборудование велосипедного проезда между улицами Оборонной и Чистой.

"На ближайшую перспективу мы рассматриваем все поступающие сейчас предложения, в том числе – проект оборудования велодорожки от Северной Точки до набережной Онежского озера", – отметила Анна Дудырина.