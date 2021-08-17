Власти Петрозаводска пообещали жителям помочь «оставить след в истории»

Новости. Общество
10:47, 21 Августа 2021
фото: администрация Петрозаводска
Администрация Петрозаводска объяснила, что делать жителям города, которые хотят посадить деревья и кустарники на улицах.
Разъяснения опубликованы на официальном сайте мэрии.
«Если кто-то из горожан хочет оставить свой след в истории карельской столицы, посадить или пересадить собственные деревья или кустарники на общественные территории, но ему не хватает рабочих рук, он может обратиться в управление благоустройства и экологии по телефону: 71-35-66. Там ему помогут организовать акцию и обеспечат её необходимым инвентарем», — говорится в сообщении.
В сентябре администрация планирует провести несколько акций по озеленению в разных районах города: 9 сентября — на магистральном газоне на Железнодорожной улице, 10 сентября — в Машезерском сквере, 16 сентября — на аллее Отцов, 17 сентября — на Ключевском шоссе, 23 сентября — в Бородинском сквере, 24 сентября — в районе дома № 58 на Октябрьском проспекте.
К участию в акциях приглашают всех желающих. Им выдадут необходимый инвентарь и перчатки. Кроме того, предварительно специалисты управления благоустройства и экологии проведут для участников мастер-классы по посадке растений и правильному уходу за ними.
С 2017 года в Петрозаводске в рамках различных акций по озеленению появилось более шести тысяч декоративных деревьев и кустарников.
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