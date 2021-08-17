Власти Петрозаводска пообещали жителям помочь «оставить след в истории»

Администрация Петрозаводска объяснила, что делать жителям города, которые хотят посадить деревья и кустарники на улицах.

Разъяснения опубликованы на официальном сайте мэрии.

«Если кто-то из горожан хочет оставить свой след в истории карельской столицы, посадить или пересадить собственные деревья или кустарники на общественные территории, но ему не хватает рабочих рук, он может обратиться в управление благоустройства и экологии по телефону: 71-35-66. Там ему помогут организовать акцию и обеспечат её необходимым инвентарем», — говорится в сообщении.

В сентябре администрация планирует провести несколько акций по озеленению в разных районах города: 9 сентября — на магистральном газоне на Железнодорожной улице, 10 сентября — в Машезерском сквере, 16 сентября — на аллее Отцов, 17 сентября — на Ключевском шоссе, 23 сентября — в Бородинском сквере, 24 сентября — в районе дома № 58 на Октябрьском проспекте.