Власти Петрозаводска поздравили жителей Карелии с Днем республики

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и председатель Петросовета Геннадий Боднарчук поздравили земляков со 100-летием республики.

"Ровно 100 лет назад, 8 июня 1920 года, декретом ВЦИК в составе РСФСР была образована Карельская трудовая коммуна, - говорится в поздравлении. - С этой даты начинается отчет современной истории Карелии. Первые десятилетия существования молодой республики были полны суровых испытаний. Одна за другой две войны отняли много жизней, города и населенные пункты были разрушены. Благодаря мужеству и героизму, несгибаемой воле и стойкости наших дедов и прадедов, мы получили бесценный дар – возможность жить и работать в свободной и независимой стране.

День Карелии - это праздник единения многонационального народа нашей республики. Каждое поколение вносит свой вклад в сохранение традиций, культурных и исторических ценностей, экономическое и инфраструктурное развитие нашей малой Родины. На данном этапе это реализация принятой Правительством Карелии Стратегии социально-экономического развития, активное участие в национальных проектах, выполненные мероприятия Федеральной целевой программы, создание новых предприятий и производств. Все это - крепкий фундамент для дальнейших преобразований в нашей любимой республике для будущих поколений ее жителей.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, добра и благополучия!

С праздником, с Днем Республики Карелия!"