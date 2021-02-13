Власти Петрозаводска предлагают горожанам определить судьбу автобуса №27

На портале "Активный горожанин" продолжается обсуждение дальнейшей судьбы маршрута №27 в столице Карелии.

В администрации города напомнили, перевозчик предлагает продлить путь следования транспорта до улицы Чапаева. В новом варианте маршрут автобуса №27 на участке между Детской республиканской больницей и универсамом "Находка" будет более сложным. На пути следования автобуса появятся остановки: ул. Сыктывкарская – Торговый центр "Сигма" - ул. Сыктывкарская и далее по старому маршруту.

Администрация предлагает жителям Петрозаводска выразить свое мнение, касающееся возможных изменений в работе общественного транспорта. Опрос на платформе "Активный горожанин" завершится 25 февраля в 17.00.

Напомним, с понедельника, 15 февраля, автобус №12 возвращается на прежний маршрут. С 1 декабря автобусы следуют от Древлянки-7 не на Ключевую, а на Кукковку (до улицы Энтузиастов). Изменения в движение городского транспорта были внесены на период пандемии. Однако новый маршрут оказался невостребованным. С завтрашнего дня работа транспорта вернется к старому варианту: автобусы № 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.

По предложению компании-перевозчика с понедельника будет упразднен маршрут № 4: с имеющимся пассажиропотоком справляются автобусы № 14.