Автобусы №12 возвращаются на старый маршрут

Необходимость изменений в движении общественного транспорта обсудили в администрации Петрозаводска.

В администрации состоялось очередное заседание Комиссии по организации транспортного обслуживания населения на территории города. В ходе обсуждения, которое возглавил председатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев, были рассмотрены предложения транспортных компаний об изменении автобусных маршрутов.

Так, по мнению перевозчиков, необходимо упразднить маршрут №4: с имеющимся пассажиропотоком полностью справляются автобусы №14. С 1 декабря, напомним, они осуществляют автобусное сообщение между Древлянкой и Соломенным.

Благодаря этому в отдалённую часть города сейчас направлено более двадцати единиц техники. Предложение транспортной компании было одобрено.

Также участники совещания поддержали идею вернуть прежний маршрут автобусов №12. С 1 декабря данные автобусы следуют от Древлянки-7 не на Ключевую, а на Кукковку (до улицы Энтузиастов). Изменения в движение городского транспорта были внесены на период действия пандемии. Однако новый маршрут оказался невостребованным. С 15 февраля работа транспорта вернется к старому варианту: автобусы № 12 будут ходить с Древлянки на Кемскую и обратно.

Помимо этого, в ходе заседания был рассмотрен вопрос корректировки маршрута №27. Перевозчик предложил продлить путь следования автобусов до улицы Чапаева. Данный вопрос члены транспортной комиссии решили обсудить с жителями Петрозаводска на платформе "Активный горожанин". Возможность изменения маршрута №27 будет рассмотрена повторно.