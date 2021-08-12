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Власти Петрозаводска предлагают горожанам сообщать о бродящих собаках

Новости. Общество
18:20, 13 Августа 2021
фото: © ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

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В столице Карелии до конца года планируют отловить 250 безнадзорных животных.

В мэрии напомнили, ООО «Северин» отлавливает в городе бродящих собак в рамках муниципального контракта. Работу ведут, в том числе, по обращениям петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 безнадзорных животных. В рамках предыдущих договоров с начала года в Петрозаводске уже отловили более сотни безнадзорных животных, по действующему контракту только за июль и начало августа – ещё более трёх десятков собак.

Администрация Петрозаводска напоминает о недопустимости самовыгула животных. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец. Также хозяевам стоит помнить о необходимости вакцинации и стерилизации питомцев.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак. С 2019 году при поддержке администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате слаженной работы удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также неравнодушные горожане.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

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