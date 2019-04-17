Власти Петрозаводска предлагают на выбор восемь мест установки стелы воинской славы

Администрация Петрозаводска опубликовала опрос о стеле воинской славы в восемью вариантами ее установки в городе.

В марте и в апреле 2019 года администрация Петрозаводска провела ряд встреч с представителями разных общественных групп: с ветеранами, с молодежью, с педагогами, с представителями НКО. Всем им предлагалось высказать свое мнение о том, где должна быть установлена стела. Озвученные места были проанализированы и теперь предлагаются для онлайн-голосования.

"Итоги опроса будут подведены 26 апреля 2019 года. Для принятия решения будут также выслушаны мнения представителей архитектурного сообщества, состоятся публичные слушания", - говорится в сообщении.

Итак, среди вариантов, где может быть установлена стела: у памятника карельским воинам на улице Гоголя, в створе проспекта Ленина и Онежской набережной, на проспекте Карла Маркса (в сквере напротив банка "Онего"), в парке Ямка, в Александровском сквере (рядом с пл. Кирова), на площади Кирова, на улице Гоголя около Экспоцентра и напротив городской мэрии, там, где сейчас памятник Куусинену.

Ранее "Столица на Онего" проводила собственный опрос, где стоит поставить памятный знак.