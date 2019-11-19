Власти Петрозаводска предоставят пенсионерам бесплатные места для продажи ягод и овощей

На ярмарке будут подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые смогут продать ягоды, а также овощи и фрукты, выращенные на дачных участках, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 21 по 24 ноября жителей и гостей города снова приглашают на Ярмарочную площадь. Торговые ряды будут работать с четверга по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Пенсионерам предоставят бесплатные торговые места ддля продажи ягод, овощей и фруктов, выращенные на дачных участках.

Здесь будет представлены молочная, мясная и рыбная продукция, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия, орехи и сухофрукты. Особенность "Универсальной ярмарки" –расширенный ассортимент непродовольственных товаров: тёплых вязаных вещей, пальто, шуб, валенок, новогодних сувениров, игрушек, изделий народных промыслов.

Кроме сельхозпроизводителей Карелии, в ярмарке примут участие предприятия и фермеры из Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Ленинградской, Московской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Беларусь.

Традиционно будут подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют ягоды, а также овощи и фрукты, выращенные на дачных участках.

Для удобства посетителей ярмарки временно продлевается маршрут №25 – общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно также добраться на автобусах №14 и №19.

Ранее в Петрозавосдке прошла осенняя ярмарка.