Подписаться
Новости. Общество
17:40, 19 Ноября 2019
фото: ©Николай Смирнов / Столица на Онего

Власти Петрозаводска предоставят пенсионерам бесплатные места для продажи ягод и овощей

Загрузка...

На ярмарке будут подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые смогут продать ягоды, а также овощи и фрукты, выращенные на дачных участках, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 21 по 24 ноября жителей и гостей города снова приглашают на Ярмарочную площадь. Торговые ряды будут работать с четверга по воскресенье с 10.00 до 18.00.

Пенсионерам предоставят бесплатные торговые места ддля продажи ягод, овощей и фруктов, выращенные на дачных участках.

Здесь будет представлены молочная, мясная и рыбная продукция, мёд, хлебобулочные и кондитерские изделия, орехи и сухофрукты. Особенность "Универсальной ярмарки" –расширенный ассортимент непродовольственных товаров: тёплых вязаных вещей, пальто, шуб, валенок, новогодних сувениров, игрушек, изделий народных промыслов.

Кроме сельхозпроизводителей Карелии, в ярмарке примут участие предприятия и фермеры из Санкт-Петербурга, Пскова, Липецка, Ленинградской, Московской, Ростовской областей, Краснодарского края и Республики Беларусь.

Традиционно будут подготовлены бесплатные торговые места для пенсионеров, которые реализуют ягоды, а также овощи и фрукты, выращенные на дачных участках.

Для удобства посетителей ярмарки временно продлевается маршрут №25 – общественный транспорт будет останавливаться на Инженерной улице. До торговой площадки можно также добраться на автобусах №14 и №19.

Ранее в Петрозавосдке прошла осенняя ярмарка.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2019-11-19 18:27:44
Загорелым пенсионерам
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.11.2019, 06:25
Птицы дохнут прямо на лету, снег стал желтым – жители Карелии в панике (ФОТОФАКТ)
18.11.2019, 11:58
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища
17.11.2019, 11:05
Известный эколог Павел Пашков назвал происходящее в Сегеже апокалипсисом
18.11.2019, 12:18
Студент из Карелии испытал на себе "прелести" финского училища
12.11.2019, 14:20
СМИ: Гибель школьницы в Карелии связывают с игрой "Синий Кит"
19.11.2019, 06:40
Стали известны официальные итоги проверки после массовой гибели птиц в Карелии

Аналитика

Сегодня 14:42
Обществоведение
"Вас отвезут на кладбище, и все останется так, как есть" 2
Приставы Карелии намерены судиться, а не исполнять решение суда о сносе торговой пристройки "Невский пассаж".
"Мама, не плачь" 3
18.11.2019 13:45
Как студент из Карелии попал в "заложники" финского училища 18
18.11.2019 11:58
Умный Петрозаводск с Ириной Мирошник 10
18.11.2019 09:08
"Держим курс на природу"
15.11.2019 16:52
Вся аналитика

Медиа

Стоп-кадр на ТНТ-ОНЕГО с Ефимом Овчинниковым
15.11.2019 16:07
все фото и видео

Опрос

Напугал ли вас "Сегежский мор"?


© 2003—2019 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»