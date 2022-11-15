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Власти Петрозаводска придумали, как подчинить себе маршрутчиков

Новости. Общество
14:29, 18 Декабря 2022
фото: Столица на Онего

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Как транспортная реформа поможет городским властям влиять на стоимость проезда в маршрутных автобусах и заставить перевозчиков согласовывать свои действия с муниципалитетом.

Заместитель главы Петрозаводска, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова не скрывает, что общественный транспорт сегодня ненадежный. В городе не соблюдается расписание и маршруты движения, подвижной состав изношенный и неэстетичный, водители допускают некорректное поведение. И несмотря на все это, стоимость проезда регулярно повышается. Но повлиять на это городские власти не могут. Заммэра напомнила, что все автобусные перевозки осуществляются по нерегулируемому тарифу. Тариф Петросовет может установить только для муниципального троллейбусного управления. Так что у города нет контрактных отношений ни с одной из девяти частных компаний, обслуживающих Петрозаводск, и, как следствие, нет никаких инструментов влияния. В результате повлиять на стоимость проезда в маршрутных автобусах, согласовывать с перевозчиками его повышение администрация не в праве.

И, как уже анонсировали маршрутчики, горожан скоро ждет «подарок» к Новому году. На прошлой неделе в мэрию поступили обращения от шести перевозчиков о повышении стоимости проезда до 48 и 50 рублей.

Создать муниципальное предприятие, которое могло бы взять на себя автобусные перевозки, городу сегодня не по силам. Ведь затраты только на закупку подвижного состава для МУП, по предварительным оценкам, составят около 1,5 млрд рублей. Единственный вариант решения проблемы, считают в мэрии, — переход всех перевозок общественным транспортом на регулируемый тариф и заключение контрактов на эту работу.

Это и стало основой транспортной реформы Петрозаводска.

Только так, через контрактные отношения, власти города смогут потребовать от перевозчиков соответствующее качество и необходимое количество автобусов, жесткое соблюдение расписания и маршрутов движения. А водители, работающие на маршрутах, должны быть не только профессионалами своего дела, но и иметь достойный внешний вид — носить форменную одежду. Нарушения условий контракта перевозчикам будут грозить штрафными санкциями.

«Нарушил график движения — штраф, второй раз — еще больший штраф, третий раз — расторжение контракта. Правда жизни такова, что в нашем инструментарии должно присутствовать не убеждение, а принуждение», — считает глава Петрозаводска Владимир Любарский.

Подробнее о транспортной реформе и новых маршрутах читайте здесь.

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