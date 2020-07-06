Власти Петрозаводска приглашают торговцев квасом и мороженым поучаствовать в аукционе

Администрация Петрозаводска 16 июля проводит аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов.
Как сообщили в городской мэрии, специализации следующие: "Мороженое", "Солнцезащитные очки", "Квас", "Рассада цветов", "Ягоды".
К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.
Заявки принимаются до 13 июля (в рабочие дни 9.00-13.00, 14.00-17.00) комитетом экономического развития администрации по адресу Петрозаводск, проспект Ленина, 2.
Предварительная запись по телефонам: 71-35-69, 71-35-03 (кабинеты 532, 523).
Аукционная документация размещена здесь.
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