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Власти Петрозаводска приглашают торговцев квасом и мороженым поучаствовать в аукционе

Новости. Общество
10:59, 07 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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Администрация Петрозаводска 16 июля проводит аукционы на право размещения нестационарных торговых объектов.

Как сообщили в городской мэрии, специализации следующие: "Мороженое", "Солнцезащитные очки", "Квас", "Рассада цветов", "Ягоды".

К участию приглашаются юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Заявки принимаются до 13 июля (в рабочие дни 9.00-13.00, 14.00-17.00) комитетом экономического развития администрации по адресу Петрозаводск, проспект Ленина, 2.

Предварительная запись по телефонам: 71-35-69, 71-35-03 (кабинеты 532, 523).

Аукционная документация размещена здесь.

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