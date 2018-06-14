Дверь Экошпон
2590
1990
Ламинат Egger
858
429
Унитаз-компакт
3590
2990
Триммер
1290
777
Люстра
2990
1990
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
14:07, 14 Июня 2018

Власти Петрозаводска призывают горожан не покупать товары у уличных торговцев

По теме

Большинство читателей "Столицы на Онего" проведет летний отпуск дома, выяснилось в ходе опроса
14.06.18 13:56
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
14.06.18 13:39
Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию
14.06.18 13:31
Все новости
Загрузка...

Администрация города ведет комплексную работу по борьбе с несанкционированной торговлей, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Сотрудники Администрации совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят рейды по борьбе с нелегальной торговлей. Однако должного эффекта такая работа не приносит: нарушителей не пугают налагаемые администрацией относительно невысокие штрафы, поэтому они вновь возвращаются на свои точки.

По информации комитета экономики и инвестиционной политики администрации, за пять месяцев 2018 года составлено 78 административных протоколов. На сегодняшний день по 66 протоколам работа завершена, размер вынесенных штрафов составил 294 тыс. рублей. Однако уплачено лишь 17 тыс. рублей.
Небольшие штрафы не пугают незаконных предпринимателей. По итогам обсуждения этой проблемы с контрольными и надзорными органами администрация пришла к выводу о том, что ужесточение административных санкций и эффективный механизм их применения будет способствовать снижению несанкционированной торговли. Глава Петрозаводска обратилась в Заксобрание Карелии с предложением выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части увеличения суммы штрафа за незаконную торговую деятельность и возможности в качестве наказания конфисковать товар.

Профильному комитету также была поставлена задача представить предложения по развитию действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводска.

В мэрии отмечают, что уличная торговля ведется без каких-либо документов, подтверждающих происхождение и свежесть продукции, продавцы не имеют необходимых санитарных документов, место торговли и хранения товара не соответствуют требованиям.

В ходе рейдов по ликвидации несанкционированных точек торговли не раз отмечались следы присутствия грызунов.

Администрация Петрозаводска в очередной раз призывает горожан не покупать товары сомнительного качества у предпринимателей, нарушающих закон. Это может быть опасным для здоровья.

По теме

Большинство читателей "Столицы на Онего" проведет летний отпуск дома, выяснилось в ходе опроса
14.06.18 13:56
Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России
14.06.18 13:39
Четыре тысячи человек покинули иностранные государства ради возвращения в Карелию
14.06.18 13:31
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Leopol'd
2018-06-14 15:10:23
- не берите "серую" зарплату, чтобы мы могли больше забрать в бюджет и не отдать (заморозка, повышение пенсионного возраста, рост тарифов монополий без роста пенсий);
- не покупайте у уличных торговцев, чтобы мы могли загнать торговлю в "свои" неудобные центры, назначить высокую аренду, а попутно получать премии за набеги-проверки;
Это лишь пара призывов от команды эффективных менеджеров.
тетка
2018-06-14 14:45:44
Организуйте минирынки.
Изя
2018-06-14 14:29:52
Тупость чиновников администрации не знает границ . Не умеете работать , уходите .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.06.2018, 12:17
Под Петрозаводском на женщину напала змея
11.06.2018, 09:43
Стала известна судьба ребенка, чья мама умерла в роддоме Петрозаводска
08.06.2018, 11:28
Медведев приедет в Карелию в конце июня
08.06.2018, 09:59
Город, в котором я родился, убивают
12.06.2018, 12:00
ВИДЕО: Лось бежит по улицам Петрозаводска
07.06.2018, 21:30
ВИДЕО: Пугачева сняла Галкина в одних трусах и выложила в Интернет

Аналитика

13.06.2018 15:41
Политкухня
Имперские замашки 3
Шаг за шагом имперское сознание оказывает заметное влияние на общественную жизнь в Карелии.
В Карелии вступают в силу новые штрафные санкции 2
08.06.2018 12:43
"Отправляем детей в школу и боимся - вернутся они или нет" 1
08.06.2018 09:51
"Это – игра в договорняк" 2
07.06.2018 12:08
Шандалович: "Единая Россия" выдвинет на выборы сильную команду народных кандидатов" 10
04.06.2018 16:02
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 10:00
Без политики
"Стали лучшими, потому что работаем на совесть"
Специалисты "ПКС-Водоканал" привезли главный приз с престижного конкурса профессионального мастерства.
"Мы – первопроходцы" 5
13.06.2018 11:48
Город, в котором я родился, убивают 8
08.06.2018 09:59
Сколько стоит сборная России?
06.06.2018 14:19
архив чтиво

Медиа

Программа "Резонанс" на ТНТ-Онего
13.06.2018 19:03
все фото и видео

Опрос

Как сборная России по футболу выступит на ЧМ-2018?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»