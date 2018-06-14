Власти Петрозаводска призывают горожан не покупать товары у уличных торговцев

Администрация города ведет комплексную работу по борьбе с несанкционированной торговлей, сообщили в пресс-службе мэрии Петрозаводска.

Сотрудники Администрации совместно с представителями правоохранительных органов регулярно проводят рейды по борьбе с нелегальной торговлей. Однако должного эффекта такая работа не приносит: нарушителей не пугают налагаемые администрацией относительно невысокие штрафы, поэтому они вновь возвращаются на свои точки.

По информации комитета экономики и инвестиционной политики администрации, за пять месяцев 2018 года составлено 78 административных протоколов. На сегодняшний день по 66 протоколам работа завершена, размер вынесенных штрафов составил 294 тыс. рублей. Однако уплачено лишь 17 тыс. рублей.

Небольшие штрафы не пугают незаконных предпринимателей. По итогам обсуждения этой проблемы с контрольными и надзорными органами администрация пришла к выводу о том, что ужесточение административных санкций и эффективный механизм их применения будет способствовать снижению несанкционированной торговли. Глава Петрозаводска обратилась в Заксобрание Карелии с предложением выступить с законодательной инициативой о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части увеличения суммы штрафа за незаконную торговую деятельность и возможности в качестве наказания конфисковать товар.

Профильному комитету также была поставлена задача представить предложения по развитию действующей схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Петрозаводска.

В мэрии отмечают, что уличная торговля ведется без каких-либо документов, подтверждающих происхождение и свежесть продукции, продавцы не имеют необходимых санитарных документов, место торговли и хранения товара не соответствуют требованиям.

В ходе рейдов по ликвидации несанкционированных точек торговли не раз отмечались следы присутствия грызунов.

Администрация Петрозаводска в очередной раз призывает горожан не покупать товары сомнительного качества у предпринимателей, нарушающих закон. Это может быть опасным для здоровья.