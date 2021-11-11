Власти Петрозаводска призывают кремировать умерших домашних питомцев

Погибших животных необходимо кремировать, обратившись в специализированную организацию, заявили в мэрии Петрозаводска.

Администрация Петрозаводска заявляет, что захоронение животных нельзя производить в лесопарковых зонах, на пустырях, старых или действующих городских кладбищах, а также любых общественных территориях. Недопустимо выбрасывать трупы в мусорные контейнеры, предназначенные для сбора ТКО, в овраги, ямы или водоемы.

Погибших животных необходимо кремировать, заявляют в мэрии. Для этого горожане могут обратиться в специализированные организации — государственные или коммерческие. Так, например, в Петрозаводске данную услугу оказывает «Республиканский центр ветеринарии и консультирования» на Шуйском шоссе.

В мэрии сообщили, что администрация города на основании обращений жителей проводит рейды по выявлению фактов незаконного захоронения домашних животных на общественных территориях. При обнаружении таких захоронений специалисты обращаются в правоохранительные и природоохранные службы. Помимо этого, со специализированными организациями ежегодно заключается договор на уборку и утилизацию останков животных, погибших во время самовыгула и не найденных впоследствии хозяевами.

Ранее сообщалось, что кладбище домашних животных было обнаружено в защитной зоне на берегу Онего в Петрозаводске.