Власти Петрозаводска призывают родителей не отпускать детей на улицу из-за коронавируса

В администрации столицы Карелии советуют родителям контролировать своих детей, не допускать без острой необходимости их появление в общественных местах.

Чиновников мэрии беспокоит то, что многие дети проводят сегодня время на улицах. Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции школы Петрозаводска находятся на каникулах. С 29 марта по 5 апреля будут закрыты и детские сады.

"Администрация Петрозаводска настоятельно призывает родителей контролировать своих детей, не допускать без острой необходимости их появление в общественных местах. Пожилым людям также рекомендовано не выходить из дома. Такие меры позволят не допустить распространения коронавирусной инфекции", - сообщают в мэрии.

Напомним, по распоряжению главы Карелии, на ближайшую неделю закрываются торгово-развлекательные центры, кафе, рестораны и прочие учреждения, не ходит общественный транспорт. Исключение составляют торговые точки с продуктами питания и товарами первой необходимости, аптеки и автозаправочные станции.

В случае выявления нарушения мер профилактики жители Петрозаводска могут обратиться в МКУ "Единая дежурно-диспетчерская служба" по круглосуточному телефону 051. Сотрудники ЕДДС принимают подобные звонки и передают информацию в различные ведомства по компетенции, отметили в мэрии.

Ранее глава администрации Кемского района Карелии Дмитрий Петров пригрозил предпринимателям, которые не закрыли свои предприятия из-за коронавируса.