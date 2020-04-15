Власти Петрозаводска продолжают контролировать работу гостиниц и магазинов

Проводятся рейды по соблюдению предприятиями ограничительных мероприятий в условиях профилактики распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

На этой неделе продолжаются объезды магазинов, предприятий общественного питания, отелей и хостелов.

Большая часть предприятий, предоставляющих гостиничные услуги, закрыта. В тех, что продолжают работу, специалисты администрации проверяли наличие у персонала средств защиты: масок, перчаток, антисептических средств, а также дополнительную уборку и обработку помещений, соблюдение других требований.

При выявлении фактов осуществления торговой деятельности и оказания услуг с нарушением требований действующего законодательства информация направляется в правоохранительные органы.



В случае, если вы стали свидетелями нарушения распоряжения главы республики, информацию можно сообщить в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Напомним, гипермаркет в Петрозаводске привлекли к ответственности за торговлю во время режима всеобщей самоизоляции.