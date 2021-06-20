Власти Петрозаводска просят горожан не мешать ремонтировать детские и спортивные площадки

В столице Карелии продолжается ремонт оборудования на детских и спортивных площадках и демонтаж опасных элементов, сообщили в администрации города.

Работы в разных районах ведёт ООО «Городской комбинат благоустройства» в рамках муниципального контракта. Подрядчик уже отремонтировал игровые площадки на Берёзовой аллее, на Онежской набережной, в Зарецком парке, в скверах Маршала Мерецкова, Машиностроителей, частично в сквере Кукковский Петух и на других общественных территориях. Помимо восстановления повреждённых и демонтажа опасных элементов, подрядчик закрашивает граффити и ремонтирует объекты пешеходной инфраструктуры города. Так, сотрудники комбината переложили деревянный настил мостика возле аллеи 300-летия Петрозаводска и Кооперативного техникума.

Администрация просит горожан с пониманием отнестись к необходимости проведения работ в игровых зонах отдыха и не препятствовать ремонту конструкций. Кроме того, напоминаем, о необходимости соблюдения правил безопасного поведения на таких объектах, а также бережной эксплуатации городского имущества. На площадках установлены стенды с указанием возраста детей, на который рассчитано оборудование, и телефоны экстренных служб. На них же можно найти правила эксплуатации и поведения на общественной территории.

Ранее сообщалось, вандалы испачкали детскую площадку битумом, которым заливают керны в Петрозаводске.