Власти Петрозаводска проверят, что стало с отремонтированными в 2017 году дорогами

В Петрозаводске 17 апреля состоится проверка участков дорог, где ремонт производился в 2017 году по муниципальному контракту, сообщает мэрия.

"Объезд охватит часть Карельского проспекта, улицу Торнева, участки на улицах Виданской, Халтурина, Сулажгорской, Машезерской и Шотмана. Их ремонт осуществляла подрядная организация ООО "Онегодорстрой", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что обследование дорог, которые были отремонтированы в 2016 году в рамках программы "Сто дорог Карелии", показало, что на некоторых улицах, в частности на Суоярвской, Ленинградской, Мурманской, Пограничной, Лососинском шоссе, асфальтобетонное покрытие находится в наиболее удручающем состоянии.

"Ремонт на данных участках дорог был произведён организацией ООО "Ремстройкомплект". Исковое заявление администрации о понуждении подрядчика к выполнению гарантийных ремонтных работ находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Карелия. По делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза", - добавили в мэрии.