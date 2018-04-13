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Новости. Общество
08:05, 13 Апреля 2018

Власти Петрозаводска проверят, что стало с отремонтированными в 2017 году дорогами

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В Петрозаводске 17 апреля состоится проверка участков дорог, где ремонт производился в 2017 году по муниципальному контракту, сообщает мэрия.

"Объезд охватит часть Карельского проспекта, улицу Торнева, участки на улицах Виданской, Халтурина, Сулажгорской, Машезерской и Шотмана. Их ремонт осуществляла подрядная организация ООО "Онегодорстрой", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что обследование дорог, которые были отремонтированы в 2016 году в рамках программы "Сто дорог Карелии", показало, что на некоторых улицах, в частности на Суоярвской, Ленинградской, Мурманской, Пограничной, Лососинском шоссе, асфальтобетонное покрытие находится в наиболее удручающем состоянии.

"Ремонт на данных участках дорог был произведён организацией ООО "Ремстройкомплект". Исковое заявление администрации о понуждении подрядчика к выполнению гарантийных ремонтных работ находится на рассмотрении в Арбитражном суде Республики Карелия. По делу назначена судебная строительно-техническая экспертиза", - добавили в мэрии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2018-04-13 08:39:48
Жердева - к ответу!
User
2018-04-13 08:31:16
Алё! На дворе уже 2018 год, а исковое заявление за ремонты 2016г. до сих на рассмотрении! Чего в нем столько времени можно рассматривать, слепошарые? Какая, нахрен, экспертиза, когда невооруженным взглядом видно, что дороги растаяли?!
Д.Ю
2018-04-13 08:21:12

12:25, 18 Октября 2016

Власти Петрозаводска прокомментировали сюжет о якобы некачественно уложенном асфальте на улице Ленинградской.

Напомним, ранее ГТРК "Карелия" выпустила сюжет о том, как на улице Ленинградской в Петрозаводске уложили новый асфальт. Оказывается, он легко снимается – стоит поддеть лопатой. Соответствующее видео выложил в Сеть житель Петрозаводска.

"Если вы обратили внимание на это видео, то снимал он не основной слой асфальта, а снимал тот асфальт, который после катка на грунтовую дорогу примялся. Это во-первых. А во-вторых, естественно асфальт на песок никогда не ляжет. Это было примыкание. Видно даже, что асфальт еще горячий, до конца не докатанный. Видно, что асфальт мнется. Нами проведено обследование. Проба показала, что асфальт качественный и уложен он качественно. На мой взгляд, это (видео) просто был фейк, чтобы жителей каким-то образом взбудоражить", - председатель комитета ЖКХ администрации Петрозаводска Денис Жердев.
Гость
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