Власти Петрозаводска рассказали, где можно бесплатно сдать старые шины

Администрация города призывает жителей не складировать авторезину на контейнерных площадках.

На территории производственной базы ПМУП «Автоспецтранс» продолжает работу пункт приёма шин. Старые покрышки от легкового транспорта горожане могут сдать по адресу: Вытегорское шоссе, д. 82 (проходная у проезда Тидена). Пункт приема работает без выходных с 9.00 до 16.00. Один человек может сдать до четырёх шин. Дополнительная информация доступна по телефону 57-18-89. Об этом сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска.

«Администрация призывает петрозаводчан ответственно подходить к вопросам экологической безопасности и чистоты городских территорий. Шины не относятся к твердым коммунальным отходам и требуют специальной утилизации. Складировать авторезину на контейнерных площадках и, тем более, на общественных территориях или в лесополосе запрещено. Такие факты квалифицируются как административное правонарушение и являются, по сути, созданием несанкционированных свалок», — заявляют в мэрии.

В мэрии пояснили, что в зону ответственности компании «Автоспецтранс», занимающейся сбором, вывозом и утилизацией твёрдых коммунальных и крупногабаритных отходов, уборка авторезины с контейнерных площадок не входит. Выброс шин и другого небытового мусора приводит к захламлению городских территорий. Баки на контейнерных площадках предназначены для твёрдых коммунальных отходов. К ним относится мусор, который образуются в жилых или офисных помещениях в процессе потребления, или товары, утратившие свои потребительские свойства. Это, например, пищевые отходы, упаковка, бумага, картон, мелкие бытовые предметы, стеклянный лом, текстильные изделия и обувь, игрушки и т. д. К крупногабаритным отходам относятся мебель, бытовая техника и другие предметы, размер которых не позволяет складировать их в контейнерах. Следует оставлять такой мусор в бункерах или специально отведённых для этого отсеках, как правило, расположенных на территории контейнерных площадок.

Помимо покрышек, к ТКО не относятся стройматериалы, отходы, образующиеся при спиле деревьев и кустарников, покосе травы и уборке двора. На вывоз строительных отходов, оставшихся после ремонта, необходимо заключать договор с любым перевозчиком, обладающим соответствующей лицензией, либо заключить дополнительный договор с ООО «Автоспецтранс», заявили в мэрии.