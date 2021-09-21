Власти Петрозаводска рассказали, где в городе появился новый асфальт

Подрядчик заасфальтировал в Петрозаводске участки дорог на Голиковке и в Центре, заявили в мэрии.

Компания-подрядчик «АМТЕК» завершила асфальтирование участков дорог на улицах Красной (за торговым центром «Макси») и Льва Толстого, а также участка Надвоицкого проезда. Общая площадь отремонтированных объектов составила более 3,6 тысяч квадратных метров. Об этом информирует пресс-центр мэрии карельской столицы.

На Кукковке и Ключевой подрядчик приступил к фрезерованию покрытия на участках, расположенных на улицах Ульянова, Мончегорской и Антонова.

В рамках муниципального контракта подрядчик должен отремонтировать в разных районах города более 20 объектов. Их общая площадь составит почти 30 тысяч кв. м. Ранее подрядчик уже восстановил участки дорог на улицах Труда, Учительской, Гористой, Шуйской, на проездах Автолюбителей и Белинского.

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