Власти Петрозаводска рассказали, как устранят потоп у консерватории

Второй месяц вода потоком льется из дренажного колодца на улице Ленинградской рядом со зданием консерватории.

В адрес администрации города поступают вопросы по течи воды у консерватории на улице Ленинградская. Об этом сегодня заявили в планерке в мэрии.

Напомним, течь воды из колодца на улице Ленинградской была зафиксировала еще в апреле. По словам главы Петрозаводска Владимира Любарского, корни дерева проросли в дренажную трубу и устроили потоп на дороге.

«Силами „Службы заказчика“ были неоднократно предприняты попытки промыть трубопровод сети ливневой канализации. Однако, это не принесло результатов. При осмотре трубы с помощью телеинспекции было выявлено ее полное закупоривание грунтом и корнями деревьев. В ходе выездного совещания с участием „Службы заказчика“, прокуратуры и администрации принято решение об установке нового колодца на месте засора. Дерево ликвидировано. В настоящее время определяется подрядчик для подготовки проектно-сметной документации и проведения специализированных работ», — рассказала на планерке руководитель пресс-службы мэрии Анникки Сильченко.