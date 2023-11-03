Власти Петрозаводска рассказали о предстоящей погоде в ближайшие дни

В городе продолжится оттепель, на дорогах будет скользко.
В паблике единой дежурно-диспетчерской службы Петрозаводска опубликовали прогноз погоды на два ближайших дня.
Седьмого числа температура воздуха в городе составит +1… +2 градуса. Ветер западный, 3-4 м/с. Облачно. Временами мокрый снег. На дорогах гололедица.
В среду, 8 ноября, в столице республики похолодает до 0… +1 градуса. Ветер западный, западный, 2-3 м/с. Облачно. Без осадков. На дорогах гололедица.
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