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Власти Петрозаводска рассказали про уборку города в период оттепели

Новости. Общество
14:49, 27 Января 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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В мэрии карельской столицы утверждают, что бригады рабочих ежедневно чистят от снега и наледи пешеходные дорожки, мостики и лестничные спуски в разных районах города.

Работы ведет ООО "Городской комбинат благоустройства", сообщают в пресс-центре мэрии Петрозаводска.

"В период перепадов температуры воздуха подрядчик борется с наледью и продолжает уборку снега. Мобильные бригады и техника работают в разных районах Петрозаводска в ежедневном режиме", - заявляют в администрации.

Сообщается, что особое внимание сотрудники комбината уделяют лестницам. Их регулярно чистят от снега и посыпают, на ступенях разбивают образования наледи. Активные работы развернулись на улицах Сусанина, Ключевой, Гвардейской, Вольной, Фрунзе, Анохина, на Карельском и Октябрьском проспектах, в парке Ямка и пешеходном тоннеле под железнодорожными путями на улице Максима Горького.

Элементы пешеходной инфраструктуры расчищают и обрабатывают противогололёдными средствами. Сейчас подрядная организация трудится на велодорожке, связывающей разные районы города, на бульварах Студенческом и Победы, на аллеях Берёзовой и Энтузиастов, на Онежской набережной, в парке Железнодорожников, скверах Ивана Сенькина, Ивана Молчанова, Машиностроителей и 70-летия Победы. Кроме того, сотрудники комбината чистят от снега и наледи пешеходные мостики в парках Зарецком, 50-летия Пионерской Организации и Ямка.

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