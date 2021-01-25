Сосульки с крыши Заксобрания собьют за 145 тысяч рублей

Карельский парламент ищет компанию, которая займется уборкой снега и наледи на крыше здания, в котором заседают депутаты.

Законодательное собрание республики выступает заказчиком услуг по очистке крыши здания на улице Куйбышева, 5 от снега и наледи. Выполнять работы предстоит с момента заключения контракта по 27 декабря текущего года.

Максимальная цена контракта составляет 145 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования служит карельский бюджет.

В документации указаны подробности сделки и детали ее оплаты. Так, заказчиком введено понятие одной условной единицы, которая соответствует оказанию услуг по очистке от снега и наледи поверхности крыши размером 1 м. (в длину свеса) х 1,5 м. (от края свеса). Начальная цена такой условной единицы составляет 119,80 рублей.

Указано, что платить подрядчику будут за объем фактически выполненных работ.

"Оплата оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы услуги (час, условная единица), исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта", - говорится в документах.

"Очистка крыши от снега и наледи (в том числе снежных навесов, сосулек) производится по периметру крыши на расстоянии 1,5 метра от нижнего края крыши (включая ходовые мостки)", - указано в техническом задании.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии планировал заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей.