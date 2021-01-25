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Сосульки с крыши Заксобрания собьют за 145 тысяч рублей

Новости. Общество
16:03, 25 Января 2021
фото: Камера наблюдения / скрин видео
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Карельский парламент ищет компанию, которая займется уборкой снега и наледи на крыше здания, в котором заседают депутаты.

Законодательное собрание республики выступает заказчиком услуг по очистке крыши здания на улице Куйбышева, 5 от снега и наледи. Выполнять работы предстоит с момента заключения контракта по 27 декабря текущего года. 

Максимальная цена контракта составляет 145 тыс. рублей, сообщается на сайте госзакупок. Источником финансирования служит карельский бюджет.

В документации указаны подробности сделки и детали ее оплаты. Так, заказчиком введено понятие одной условной единицы, которая соответствует оказанию услуг по очистке от снега и наледи поверхности крыши размером 1 м. (в длину свеса) х 1,5 м. (от края свеса). Начальная цена такой условной единицы составляет 119,80 рублей. 

Указано, что платить подрядчику будут за объем фактически выполненных работ.

"Оплата оказанных услуг будет осуществляться по цене единицы услуги (час, условная единица), исходя из объема фактически оказанных услуг, но в размере, не превышающем максимального значения цены контракта", - говорится в документах.

"Очистка крыши от снега и наледи (в том числе снежных навесов, сосулек) производится по периметру крыши на расстоянии 1,5 метра от нижнего края крыши (включая ходовые мостки)", - указано в техническом задании.

Ранее сообщалось, что парламент Карелии планировал заказать розы, гвоздики и хризантемы почти на 100 тыс. рублей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Бумеранг
2021-01-25 18:49:18
Деньги нашлись, берегут свои головы, за счет пенсионеров, мелковато мыслят их более высокие сотоварищи миллионы на ворон тратят.
Mike
2021-01-25 18:12:20
Можно я за эту сумму их собью?
театральный критик
2021-01-25 19:13:25
Mike, а если с крыши свалишься, то кто платить будет ? Не всё так просто как кажется. Работодателю страховые случаи тоже надо оплачивать, а это дохрена. Вот такие суммы и набегают.
театральный критик
2021-01-25 17:43:51
Известный карельский блогер в предвкушении. Будет фотографировать сбитые сосульки и свое творчество в интернете выкладывать. А чем еще заниматься в свободное от безделья время.
Изя
2021-01-25 17:02:50
Самим уже влом чего то полезное сделать ? :)
Off
2021-01-25 16:42:01
"Срезают лазером сосули, В лицо впиваются снежины.

До остановы добегу ли, В снегу не утопив ботины?

А дома ждет меня тарела, Тарела гречи с белой булой;

В ногах - резиновая грела, И тапы мягкие под стулом.

В железной бане - две селёды, Торчат оттуда ложа с вилой.

Есть рюма и бутыла с водой, Она обед мой завершила.

Я в кружу положу завары, Раскрою "Кобзаря" Шевчены -

Поэта уровня Петрары"
кир
2021-01-25 16:36:50
Пофиг ваши делишки.
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