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Власти Петрозаводска разогнали торговцев с трусами и орехами (ФОТО)

Новости. Общество
16:52, 03 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводского городского округа / ВК
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Работники мэрии совершили очередную облаву на палатки с орехами и трусами, после чего рассказали об этом горожанам.

Специалисты мэрии выявили факты незаконной торговли на улице Древлянка, 18 в Петрозаводске в ходе внепланового рейда.

"Прилавки с товарами располагались за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности в данном месте продавцам не выдавалось, представленная на прилавках продукция не имела сопроводительных документов. На улице горожанам предлагали непродовольственные товары, сухофрукты, орехи, мясную продукцию и хлебобулочные изделия", - говорится в заявлении пресс-центра мэрии.

Сообщается, что на основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, Древлянка давно славится масштабами незаконной уличной торговли.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
театральный критик
2021-02-03 18:07:16
Разгоняли ершиками :) Афтору респект
Алекс Самоса
2021-02-03 18:06:49
мерия прославилась.у них больше дел ни каких нет.а во главе наверно был парфенчиков
бюджет
2021-02-03 17:44:27
Наверняка синие трусы были.
VladPTZ
2021-02-03 17:03:08
Дак они там торгуют с начала 90х
Гость
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