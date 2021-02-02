Власти Петрозаводска разогнали торговцев с трусами и орехами (ФОТО)

Работники мэрии совершили очередную облаву на палатки с орехами и трусами, после чего рассказали об этом горожанам.

Специалисты мэрии выявили факты незаконной торговли на улице Древлянка, 18 в Петрозаводске в ходе внепланового рейда.

"Прилавки с товарами располагались за пределами схемы размещения нестационарных объектов, разрешение на ведение предпринимательской деятельности в данном месте продавцам не выдавалось, представленная на прилавках продукция не имела сопроводительных документов. На улице горожанам предлагали непродовольственные товары, сухофрукты, орехи, мясную продукцию и хлебобулочные изделия", - говорится в заявлении пресс-центра мэрии.

Сообщается, что на основании выявленных фактов составлены протоколы об административных правонарушениях.

Напомним, Древлянка давно славится масштабами незаконной уличной торговли.