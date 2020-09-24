Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Раскрыты доходы самых известных российских телеведущих 6
24.09.2020 21:30
Появились новые кадры гибели мотоциклиста в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 6
Сегодня 07:50
Врачи не могли попасть к умирающему жителю Петрозаводска из-за отключенного домофона 10
24.09.2020 15:22
ГИБДД Петрозаводска ищет очевидцев ДТП, в котором погиб мотоциклист 5
24.09.2020 17:12
Льготная ипотека – главное успеть
Сегодня 09:30

Власти Петрозаводска рекомендуют пассажирам в автобусах полностью закрывать нос и рот маской

Новости. Общество
12:50, 25 Сентября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
Загрузка...

В столице Карелии продолжаются проверки соблюдения требований, установленных в связи с пандемией коронавируса в общественном транспорте.

По сообщению мэрии города, сегодня на конечной остановке на улице Кемской сотрудники администрации проверили автобусы, работающих на маршрутах № 9, 17, 29.

В ходе осмотров проверялось наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров, обработка салонов автобусов дезинфицирующими веществами, наличие санитайзеров для рук, готовность перевозчиков к обеспечению бесконтактного способа оплаты проезда.

Участники рейда потребовали от сотрудников фирм-перевозчиков устранить выявленные недочеты. Пассажирам рекомендовали правильно использовать маску: она должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в "Единую дежурно-диспетчерскую службу". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее сообщалось, что новые автобусы, закупленные для муниципалитетов, стали поступать в районы Карелии.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
19.09.2020, 10:13
В Петрозаводске автомобиль на высокой скорости сбил пешеходов: шокирующие кадры (18+)
20.09.2020, 09:28
Скандальная чиновница из Карелии победила в конкурсе красоты (ФОТО, ВИДЕО)
21.09.2020, 10:07
Водитель, совершивший смертельное ДТП в Петрозаводске, сдался полиции (СРОЧНО)
19.09.2020, 12:33
Опубликовано фото машины предполагаемого виновника смертельного ДТП в Петрозаводске
20.09.2020, 13:48
Полиция Петрозаводска назвала данные водителя, возможно, совершившего смертельное ДТП с двумя жертвами
18.09.2020, 15:55
Автомобиль Сортланда в момент смертельного ДТП в Петрозаводске гнал со скоростью 176 км/час

Аналитика

Сегодня 09:30
Обществоведение
Льготная ипотека – главное успеть
Почему сейчас оптимальное время для покупки недвижимости в ипотеку.
Соцпакет может оградить от бед 1
24.09.2020 10:15
Нашла коса на камень 3
22.09.2020 16:53
"Лишен бизнеса, карьеры, свободы" 1
21.09.2020 17:14
Градообразующий завод в Карелии "распиливают" на металл? 15
17.09.2020 14:45
Вся аналитика

Чтиво

22.09.2020 14:03
Без политики
"Клиники на Чайкиной": Узнайте, есть ли у вас COVID-19 всего за 30 минут
"Клиники на Чайкиной" представляют новую услугу – экспресс-анализ на антигены COVID-19, с помощью которого всего за 30 минут можно определить наличие в организме возбудителя новой коронавирусной инфекции.
Как появился "раб на галерах" и что он "напахал" 14
17.09.2020 11:38
Пять причин посетить магазин "Мегахенд" в Петрозаводске
16.09.2020 14:30
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»