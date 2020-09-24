Власти Петрозаводска рекомендуют пассажирам в автобусах полностью закрывать нос и рот маской

В столице Карелии продолжаются проверки соблюдения требований, установленных в связи с пандемией коронавируса в общественном транспорте.

По сообщению мэрии города, сегодня на конечной остановке на улице Кемской сотрудники администрации проверили автобусы, работающих на маршрутах № 9, 17, 29.

В ходе осмотров проверялось наличие средств индивидуальной защиты у водителей и пассажиров, обработка салонов автобусов дезинфицирующими веществами, наличие санитайзеров для рук, готовность перевозчиков к обеспечению бесконтактного способа оплаты проезда.

Участники рейда потребовали от сотрудников фирм-перевозчиков устранить выявленные недочеты. Пассажирам рекомендовали правильно использовать маску: она должна полностью закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу.

Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов транспортных средств, нарушении масочного режима или других действующих санитарно-эпидемиологических требований, можно в "Единую дежурно-диспетчерскую службу". Звонки принимаются круглосуточно по номеру телефона 051.

Ранее сообщалось, что новые автобусы, закупленные для муниципалитетов, стали поступать в районы Карелии.