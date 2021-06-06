Власти Петрозаводска решили бороться с пробками на вставшем на ремонт Соломенском шоссе

Администрация города попросила подрядчика организовать в часы пик реверсивное движение на отдельных участках Соломенского шоссе.

По сообщению мэрии, на минувших выходных от петрозаводчан поступали многочисленные обращения, связанные с пробками на Соломенском шоссе, где ведет работы АО «АБЗ-Дорстрой». Специалисты комитета ЖКХ обратились к подрядчику с предложением организовать в часы пик реверсивное движение на отдельных участках, увеличив пропускную способность Соломенского шоссе. Таким же образом планируется организовать движение транспорта в выходные дни, когда горожане едут на дачу и обратно. В остальное время работы будут продолжаться в штатном режиме.

Администрация просит водителей отнестись с пониманием к неудобствам, вызванным ремонтом, следовать знакам и положениям ПДД.

Ранее сообщалось, по просьбам жителей Петрозаводска дорогу в Соломенное расширят.