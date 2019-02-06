Власти Петрозаводска решили следующей зимой устроить на Кирова рождественскую ярмарку

Следующей зимой на площади Кирова в Петрозаводске пройдет рождественская ярмарка, сообщается на сайте городской администрации.

"С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в центре Петрозаводска планируется организовать торговлю товарами местных производителей. Предполагается, что на площади будут установлены торговые ряды с пищевой и сувенирной продукцией, а также точки общественного питания. Для этого будут изготовлены специальные домики, использовать которые можно будет и на других массовых мероприятиях", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии обсудили вопросы организации культурной программы на время проведения ярмарки, устройства аттракционов и других развлечений для детей и взрослых, усиления иллюминации и подключения музыки.

Предполагается, что на Кирова на время ярмарки появится каток.

Отдельно обсуждался вопрос о внесении в новогодние туры для гостей города посещения торговых рядов на площади Кирова.