Власти Петрозаводска решили, в каких случаях реагировать на жалобы горожан на содержание жилфонда

Администрация Петрозаводска определила критерии для проведения внеплановых проверок по жалобам жителей города на содержание муниципального жилищного фонда.

Эти критерии установлены в постановлении администрации «Об утверждении перечня индикаторов риска».

Поводом для внеплановой проверки может быть, например, двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) от граждан или организаций, которые являются собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, администрация будет проводить проверки в том случае, если заметит противоречия между той информацией, которую организации ЖКХ размещают в государственной информационной системе, и сведениями, поступающими от собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах.