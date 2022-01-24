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Власти Петрозаводска решили, в каких случаях реагировать на жалобы горожан на содержание жилфонда

Новости. Общество
10:52, 24 Января 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Администрация Петрозаводска определила критерии для проведения внеплановых проверок по жалобам жителей города на содержание муниципального жилищного фонда.

Эти критерии установлены в постановлении администрации «Об утверждении перечня индикаторов риска».

Поводом для внеплановой проверки может быть, например, двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть месяцев, двенадцать месяцев) от граждан или организаций, которые являются собственниками или пользователями помещений в многоквартирном доме.

Кроме того, администрация будет проводить проверки в том случае, если заметит противоречия между той информацией, которую организации ЖКХ размещают в государственной информационной системе, и сведениями, поступающими от собственников и пользователей помещений в многоквартирных домах.

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Комментарии

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Горожанин
2022-01-24 11:16:15
Надо ввести балльную систему оценки обращений, как для вызова "Скорой", типа:
протекает крыша - 3 балла;
трещина в стене - 2 балла;
разрушение фундамента - 4 балла.
И не реагировать, пока жалобщик нужные 30 баллов не наберет!
кир
2022-01-24 13:18:14
Горожанин, интересная мысль, не дай то бог. :)
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