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Власти Петрозаводска считают, что в городе соблюдается баланс между ликвидацией опасных деревьев и озеленением

Новости. Общество
10:08, 11 Ноября 2020
фото: © Администрация Петрозаводска
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В столице Карелии ежегодно высаживают около полутора тысяч растений, до тысячи аварийных идут под снос, сообщили в мэрии.

Как отметили в администрации города, перечень аварийных деревьев, подлежащих сносу в Петрозаводске, составляется по обращениям граждан и результатам обследований насаждений, поэтому пополняется регулярно. Масштабное озеленение карельской столицы выполнялось в 50-60-е годы прошлого столетия. Нормативный срок произрастания деревьев на городских территориях составляет 50-70 лет, для тополей – 40-50 лет. Среди пород, посаженных в прошлом веке, преобладают тополь, берёза, липа, клён, ясень, вяз. Многие из этих деревьев сейчас находятся в аварийном состоянии. В основном, в число опасных растений входят старые тополи и берёзы.

За последнее десятилетие в Петрозаводске ежегодно ликвидировали от трёх сотен до нескольких тысяч деревьев. Самый большой фронт работ уложился в 2012 год. Тогда в городе удалили более четырёх тысяч опасных растений. В этом году снесено около двух тысяч аварийных деревьев, убрано 70 упавших.

Чтобы сбалансировать удаление аварийных и сухостойных растений, администрация ведёт в карельской столице постоянные работы по озеленению. С 2012 года реализуют городской проект "Петрозаводску – сто тысяч деревьев". В его рамках ежегодно высаживают около полутора тысяч растений. В этом году из-за эпидемиологической ситуации не удалось провести большое количество совместных акций с неравнодушными петрозаводчанами. Работы выполняют сотрудники Городского комбинатаблагоустройства. Тем не менее, всего в 2020 году на общественных территориях уже высадили более 2,5 тысяч растений. Акции с участием горожан прошли в парке Победы, на Сыктывкарской улице на Древлянке, в сквере Машиностроителей в Октябрьском районе и Гиперборейском сквере у Дворца торжественных церемоний.

- Специалистами разработана концепция озеленения Петрозаводска, – сказала начальник управления благоустройства и экологии Анна Дудырина. – Основное её направление связано с тем, чтобы не превращать город в запущенные территории по типу леса. Более грамотно создавать расширенные пространства с газонами и упорядоченным озеленением. Это помогает избежать излишнего сумрака, высокой влажности, большого количества насекомых и общего неухоженного внешнего вида территорий общего пользования.

В рамках мероприятий 100-летия республики в Петрозаводске удалось увеличить количество посадочного материала, частично перейти с сезонных однолетних растений на многолетние. Помимо них, в городские цветники добавили и декоративные кустарники. Получилось усилить и снос аварийных насаждений, так как их, по-прежнему, очень много.

- Если в центральной части города мы видим, что основная масса аварийных растений вычищена, то по другим районам ещё предстоит очень много работы, – отметила Анна Дудырина.

Ранее сообщалось, что рабочие втихаря обрубили липы в центре Петрозаводска.

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Комментарии

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zanoza
2020-11-11 13:52:07
Какой баланс? Где этот баланс соблюдён, покажите мне это место.
David
2020-11-11 12:18:19
Спасибо Анна Дудырина! Надеюсь что ты не покинешь наш город и нам предоставится шанс отблагодарить посильно за проделанную работу по созданию исключительно комфортной городской среды.
Leopol'd
2020-11-11 11:28:31
Было бы странно, если бы чиновники покаялись.
В репортажах показывают вырубки 20 летних кустарников, 20 летних кленов. Скандалы всё больше из-за таких случаев.
Копатыч
2020-11-11 11:26:45
Какой баланс ? На всех центр. улицах деревьев уже не осталось , один асфальт голимый .
Старый
2020-11-11 10:38:09
Это сейчас не самое главное,но следить за озеленением города важно!
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